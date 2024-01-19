У це вірять усі: п'ять міфів про дизайн інтер'єру, які вже варто забути
Джерело:Homes & Gardens
Існє безліч міфів про дизайн інтер'єру: від правил про те, що можна, а що не можна робити з візерунками, до того, які кольори слід використовувати в маленьких кімнатах. І хоча деяких правил справді варто дотримуватися, багато з них зовсім неправильні або вже не актуальні.
Експерти зібрали 5 головних міфів про дизайн інтер'єру, які вже давно варто розвіяти. Принаймні ви не маєте сприймати все нижче сказане як абсолютну правду, а відштовхуватися від власних уподобань.
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Головні міфи про дизайн інтер'єру
- Стіни в маленьких кімнатах мають бути білі
Емма Сімс-Хілдітч з британської дизайнерської студії Sims Hilditch каже: "Всупереч поширеній думці, ми рекомендуємо нашим клієнтам фарбувати маленькі кімнати, що виходять на північ, у темніші кольори. Це створює відчуття затишку".
Багато дизайнерів вважають, що біла фарба може навпаки погіршити вигляд кімнати, зробивши її надто яскравою і разючою.
- Не можна поєднувати різні візерунки
Змішувати візерунки – це навпаки добре. Наприклад, поєднання шпалер з малюнками та пледів з квітковим чи клітчастим принтом додає спальні інтересу. Єдине, що важливо, аби вони були подібних відтінків чи кольорів.
- Не можна використовувати дерево та шпалери у ванній
Зараз ванні кімнати вже не такі білі й "холодні", як були раніше. "Клінічний дизайн" в минулому, тому шпалери та дерев'яна обшивка – ідеальні матеріали, щоб створити затишний дизайн.
- Усе має ідеально поєднуватися
Не бійтеся додавати барв у інтер'єр, адже бежеві, білі чи сірі кімнати з часом набриднуть. Наприклад, тренд на строгий мінімалізм вже відійшов.
Використовуйте яскраві й насичені відтінки для акценту, знайдіть чи придбайте кілька чудових картин і не забудьте про сміливий декор.
- Без килимів на кухні
Багато людей вважають, що не слід розміщувати килими на кухні, оскільки вони надто легко забруднюються під час приготування їжі. Сенс у цій пораді, звичайно, є, але це не означає, що це усталене правило, якого мають дотримуватися усі.
Ми проводимо на кухні дуже багато часу, а тому м'який килим з практичного матеріалу справді стане чудовим і теплим доповненням.