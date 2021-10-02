Міленіали знищили потребу у вітальнях: чи так це та що прийде на зміну

Сьогодні архітектура наших помешкань більш гнучка та індивідуальна. Кожна деталь будинку – це реакція на потреби людини та її спосіб життя. Цей підхід призвів до фантастичної зміни типології житлових приміщень, де вітальня виявилася під загрозою зникнення.

Безліч фахівців досі наполягають на необхідності місця для відпочинку і дозвілля, водночас прогресивні архітектори й дизайнери повторюють, що часто – це лише трата місця і грошей. Різноманітність думок породила цілу дискусію. Й чим вона завершиться залежить лише від того, як змінюватиметься наш спосіб життя.

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Історія віталень

Вітальні використовувалися для зустрічей та спілкування / Фото archdaily

У багатьох країнах є відмінність між публічними вітальнями та сімейними кімнатами для відпочинку. Перші вважаються більш формальними, тоді як приміщення "для своїх" – невимушене та затишне місце, де можна провести час за іграми чи переглядом телевізора з близькими. Крім того, вітальні розташовуються ближче до виходу, а сімейні кімнати – поруч зі спальнями батьків чи дітей. Саме у публічному просторі мешканці хизуються дорогими меблями, встановлюють каміни, виставляють рідкісні твори мистецтва чи унікальний декор.

Світ познайомився з житловими кімнатами в кінці 17 століття, коли Людовик XV перетворив кілька приміщень у замку на приватні вітальні.

Через кільки десятиліть світ архітектури і дизайну почав працювати на обслуговування цих просторів. А після Другої світової війни американці вкладали чимало коштів у вітальні, намагаючися наблизитися до образу ідеального сімейного життя з телевізором, диванами та розвагами.

Вітальня більше не потрібна

Тоді вітальня стала серцем будинку, але сьогодні – це лише загальний простір, який об'єднує кілька функціональних зон.

Зараз в помешканнях домінують обладнані кімнати для хобі, кінотеатри, офіси / Фото archdaily

Мілленіали фактично знищили потребу у вітальні. Це – результат кардинальних змін у способі життя та нового погляду на традиції. У той час як деякі уникають створення сім'ї, інші – не мають фінансової можливості купити будинок в якому буде спеціальна кімната для зібрань.

Ще одна причина зникнення віталень – квартири-студії, які вимагають відмови від всього зайвого. І, як показує практика, найчастіше цим "зайвим" якраз і стає вітальня.

Більшість людей зосереджується на зручності і функціональності, відкидаючи формальності щодо концепту "правильного житла". В теорії вітальні – це місце зустрічей та спілкування, але тепер, коли всі комунікації відбуваються онлайн чи за межами дому, виникає закономірне питання: навіщо нам ціле приміщення, яке ми не будемо використовувати за призначенням?

Простір адаптується. І ось, що відбувається з вітальнями.

Відкрите планування замість однієї кімнати

Відкрите планування / Фото archdaily

За останні кілька десятиліть у приміщеннях стало домінувати відкрите планування, яке об'єднує кухню, вітальню та їдальню. Багато дизайнерів стверджують, що таке рішення зближує людей, оскільки так ви можете спілкуватися зі сім'єю чи друзями, поки готуєте вечерю.

Ще одна перевага відкритих планувань в тому, що, придбавши нерухомість, ви зможете організувати її як вам заманеться. І, враховуючи, що їдальні "витісняють" вітальні, окрема кімната для дозвілля – переоцінена.

Тераси та патіо в приватних будинках

Місце для зустрічей на терасі / Фото archdaily

Приватні будинки дозволяють архітекторам розширювати перший поверх, створюючи плавний перехід між інтер'єром та екстер'єром. Серед таких рішень – тераса, веранда чи патіо. В багатьох будинках саме вони стали "новою вітальнею", де мешканці можуть організувати зустріч та відпочити з сім'ю.

Балкони у квартирах

Місце для відпочинку на балконах / Фото archdaily

Ще один перехідний простір, який використовується у квартирах, – балкон. Архітектори використовують додаткову площу, щоб створити додаткову відкриту зону, де можна відпочити від стін дому.