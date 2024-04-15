Село-привид в Італії перетворили на розкішний курорт: результат приголомшує

Село Кастельфальфі в провінції Флоренція було занедбане і руйнувалося протягом останніх десятиліть. Усе змінилося, коли його почав відбудовувати індійсько-індонезійський мільярдер зі своєю родиною.

Село-привид справді ожило, коли його перетворили на п'ятизірковий курорт. Щоб реалізувати такий проєкт, знадобилося кілька сотень мільйонів доларів.

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Відроджене село-курорт

Комплекс площею понад тисячу гектарів розташований між Флоренцією і Пізою. Спочатку відновленням і будівництвом займався тодішній власник – німецький бізнесмен. Він інвестував у проєкт 350 мільйонів доларів. Село відкрили для відвідувачів у 2014 році, але цього було недостатньо.

Лише через десять років після чергової багатомільйонної реконструкції Кастельфальфі запрацювало як курорт. Відкриття відбулося в лютому 2024-го. Мільярдер Шрі Пракашу Лoхia і його родина приголомшили результатом – покинуте італійське село нарешті повністю розкрило свій потенціал.

Розкішна спальня в одній із вілл / Фото Courtesy of Castelfalfi

У селі зараз продають понад два десятки колишніх резиденцій. Перед купівлею потенційні покупці можуть тимчасово поселитися в одній із семи вілл. Окрім того, нові власники відреставрували вітрини занедбаних будівель і перетворили їх на затишні бутики. Там гості можуть придбати кашемірові светри за 400 доларів і поло для гольфу за 200 доларів.

Приватний басейн просто неба / Фото Courtesy of Castelfalfi

Відомо, що в одній з вілл під назвою Casale зупинявся Джастін Бібер. Цей особняк має п'ять спалень, шість ванних кімнат і приватний басейн.