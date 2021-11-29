Інвентаризація дасть змогу зібрати в одному місці усю необхідну інформацію про об'єкт незавершеного будівництва. Зокрема, дані про замовника, підрядника, історію землі, проєкт, причини зупинення, строки простоювання майданчика тощо.

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Розроблений Мінрегіоном проєкт постанови "Деякі питання формування переліку об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію" передбачає проведення кожним регіоном повної інвентаризації недобудов. Мета цього документу – проведення регіонами повної інвентаризації об’єктів незавершеного житлового будівництва.

"Формування переліку об’єктів незавершеного житлового будівництва – крок на шляху до вирішення болісного питання "довгобудів". Ця проблема потребує чіткого розуміння нинішньої ситуації, інвентаризації таких об’єктів і перевірки їхнього техніко-економічного стану. Йдеться про повну картину в розрізі всіх областей України", – повідомила заступниця голови Мінрегіону Наталія Козловська.

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Документ зобов'язує усі міські й обласні державні адміністрації сформувати списки "довгобудів" і створити на кожного з них інвентаризаційну справу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про функції "чорного списку" забудовників. Експерти зазначили, що реєстр допоможе надати вичерпну інформацію про незавершені об'єкти будівництва. Тим часом місцева влада зможе відстежувати ситуацію на первинному ринку нерухомості.