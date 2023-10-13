Найдорожчий у штаті: який вигляд має будинок за 17 мільйонів у Міссурі

Це не звичайний будинок, а особняк з 11 спальнями. Він розташований на помітному місці в район Бухта мільярдерів. Та найбільшою перевагою цього житла вважають одні з найкращих краєвидів на озеро Озаркс.

Особняк має площу понад 1300 квадратних метрів. З кожної кімнати відкривається неймовірний краєвид на озеро.

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Величезний будинок з панорамними вікнами

"Він розташований у найексклюзивнішій забудові, де жоден будинок на продаж не доступний за 1 мільйон доларів, а значно дорожче", – каже агент з лістингу Джонатан Хартенштейн.

Кілька факторів відрізняють цей особняк від інших будинків у громаді. "Це 5,5 гектара території, тому це маєток. Більшість будинків мають 100 футів озера, але цей має 600 футів", – розповів агент.

Ефектне фоє має італійську мармурову підлогу та 12-метрову стелю, як у соборі. Внутрішнім освітленням, звуком, охороною та системами опалення можна керувати дистанційно. Величезна кухня має два острови, "стільницю з граніту ф'южн" та високоякісну техніку.

Найдорожчий будинок у Міссурі / Фото BDAR&LOBR

На першому поверсі є дві основні спальні. В одній із них облаштована велика зона відпочинку, гідромасажна ванна кімната та є вихід на приватну терасу. Бібліотека-вітальня вирізняється красивою кесонною дерев’яною стелею та величним каміном.

Для розваг є The Pavilion – будівля площею 230 квадратних метрів біля басейну з трьома стінами, що відкриваються. Там є бар з повністю обладнаною кухнею та ігрова кімната. "Усе феноменально велике. Ви могли б провести там весілля", – зазначає агент з лістингу.