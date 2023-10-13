Особняк имеет площадь более 1300 квадратных метров. Из каждой комнаты открывается невероятный вид на озеро.

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Огромный дом с панорамными окнами

"Он расположен в самой эксклюзивной застройке, где ни один дом на продажу не доступен за 1 миллион долларов, а гораздо дороже", – говорит агент по листингу Джонатан Хартенштейн.

Несколько факторов отличают этот особняк от других домов в общине. "Это 5,5 гектара территории, поэтому это поместье. Большинство домов имеют 100 футов озера, но это 600 футов", – рассказал агент.

Эффектное фойе имеет итальянский мраморный пол и 12-метровый потолок, как в соборе. Внутреннее освещение, звук, охрана и системы отопления могут управляться дистанционно. Огромная кухня имеет два острова, "столешницу из гранита фьюжн" и высококачественную технику.

Самый дорогой дом в Миссури / Фото BDAR&LOBR

На первом этаже есть две основные спальни. В одной из них обустроена большая зона отдыха, гидромассажная ванная и выход на частную террасу. Библиотека-гостиная отличается красивым кессонным деревянным потолком и величественным камином.

Для развлечений есть The Pavilion – здание площадью 230 квадратных метров у бассейна с тремя открывающимися стенами. Там есть бар с полностью оборудованной кухней и комната игр. "Все феноменально большое. Вы могли бы провести там свадьбу", – отмечает агент по листингу.