Названі міста світу із найменш доступним житлом: чи є серед них українські

4 січня 2023, 19:06
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Джерело:

Numbeo

Сербська глобальна база даних про споживчі ціни Numbeo оприлюднила індекс вартості нерухомості, зафіксований на початку 2023 року. Рейтинг очолили населені пункти Китаю.

Першу позицію зайняв Шанхай з індексом доступності 0,3 та найвищим розривом між вартістю житла та рівнем доходів. Найменш доступною у Європі є нерухомість Москви.

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Як Numbeo визначає міста із найдорожчим житлом

Основним показником доступності житлової нерухомості в Numbeo є співвідношення середньої ціни квадратного метра до медіанного чистого доходу сім'ї. Вартість розраховується на основі даних про квартири, розташовані у центрі та за його межами, площею 90 квадратних метрів. 

Окрім того, аналітики вивчають фактичну щомісячну вартість іпотеки, орендну плату, а також валовий дохід від здачі житла в місяць. 

10 міст із найдорожчим житлом

Згідно із розрахунками бази даних, станом на початок 2023 року країнами із найдорожчим житлом стали:

  • Шанхай;
  • Пекін;
  • Гонконг;
  • Коломбо;
  • Бейрут;
  • Шеньчжень;
  • Маніла;
  • Гуанчжоу;
  • Мумбаї;
  • Хошимін.


Найбільший розрив між доходом населення та вартістю житла у китайських містах / Фото Numbeo

Серед європейських міст найменш доступне житло пропонує:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Париж;
  • Лісабон;
  • Португалія;
  • Белград;
  • Дубровнік;
  • Прага;
  • Мілан;
  • Казань;
  • Тирана.


Найбільший розрив між доходом населення та вартістю житла у містах Європи / Фото Numbeo

Дані щодо вартості житла в Україні

Серед 332 проаналізованих населених пунктів опинилося 5 міст України:

  • Київ (91 місце),
  • Одеса (103 місце),
  • Харків (139 місце),
  • Дніпро (141 місце),
  • Львів (155 місце).


Індекс доступності житла в Україні / Фото Numbeo

Автор: Юлія Бабич