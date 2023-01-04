Названі міста світу із найменш доступним житлом: чи є серед них українські

Сербська глобальна база даних про споживчі ціни Numbeo оприлюднила індекс вартості нерухомості, зафіксований на початку 2023 року. Рейтинг очолили населені пункти Китаю.

Першу позицію зайняв Шанхай з індексом доступності 0,3 та найвищим розривом між вартістю житла та рівнем доходів. Найменш доступною у Європі є нерухомість Москви.

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Як Numbeo визначає міста із найдорожчим житлом

Основним показником доступності житлової нерухомості в Numbeo є співвідношення середньої ціни квадратного метра до медіанного чистого доходу сім'ї. Вартість розраховується на основі даних про квартири, розташовані у центрі та за його межами, площею 90 квадратних метрів.

Окрім того, аналітики вивчають фактичну щомісячну вартість іпотеки, орендну плату, а також валовий дохід від здачі житла в місяць.

10 міст із найдорожчим житлом

Згідно із розрахунками бази даних, станом на початок 2023 року країнами із найдорожчим житлом стали:

Шанхай ;

; Пекін;

Гонконг;

Коломбо;

Бейрут;

Шеньчжень;

Маніла;

Гуанчжоу;

Мумбаї;

Хошимін.



Найбільший розрив між доходом населення та вартістю житла у китайських містах / Фото Numbeo

Серед європейських міст найменш доступне житло пропонує:

Москва;

Санкт-Петербург;

Париж;

Лісабон;

Португалія;

Белград;

Дубровнік;

Прага;

Мілан;

Казань;

Тирана.



Найбільший розрив між доходом населення та вартістю житла у містах Європи / Фото Numbeo

Дані щодо вартості житла в Україні

Серед 332 проаналізованих населених пунктів опинилося 5 міст України:

Київ (91 місце),

(91 місце), Одеса (103 місце),

(103 місце), Харків (139 місце),

(139 місце), Дніпро (141 місце),

(141 місце), Львів (155 місце).



Індекс доступності житла в Україні / Фото Numbeo