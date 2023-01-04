Названі міста світу із найменш доступним житлом: чи є серед них українські
Джерело:Numbeo
Сербська глобальна база даних про споживчі ціни Numbeo оприлюднила індекс вартості нерухомості, зафіксований на початку 2023 року. Рейтинг очолили населені пункти Китаю.
Першу позицію зайняв Шанхай з індексом доступності 0,3 та найвищим розривом між вартістю житла та рівнем доходів. Найменш доступною у Європі є нерухомість Москви.
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Як Numbeo визначає міста із найдорожчим житлом
Основним показником доступності житлової нерухомості в Numbeo є співвідношення середньої ціни квадратного метра до медіанного чистого доходу сім'ї. Вартість розраховується на основі даних про квартири, розташовані у центрі та за його межами, площею 90 квадратних метрів.
Окрім того, аналітики вивчають фактичну щомісячну вартість іпотеки, орендну плату, а також валовий дохід від здачі житла в місяць.
10 міст із найдорожчим житлом
Згідно із розрахунками бази даних, станом на початок 2023 року країнами із найдорожчим житлом стали:
- Шанхай;
- Пекін;
- Гонконг;
- Коломбо;
- Бейрут;
- Шеньчжень;
- Маніла;
- Гуанчжоу;
- Мумбаї;
- Хошимін.
Найбільший розрив між доходом населення та вартістю житла у китайських містах / Фото Numbeo
Серед європейських міст найменш доступне житло пропонує:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Париж;
- Лісабон;
- Португалія;
- Белград;
- Дубровнік;
- Прага;
- Мілан;
- Казань;
- Тирана.
Найбільший розрив між доходом населення та вартістю житла у містах Європи / Фото Numbeo
Дані щодо вартості житла в Україні
Серед 332 проаналізованих населених пунктів опинилося 5 міст України:
- Київ (91 місце),
- Одеса (103 місце),
- Харків (139 місце),
- Дніпро (141 місце),
- Львів (155 місце).