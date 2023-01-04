Первую позицию занял Шанхай с индексом доступности 0,3 и высоким разрывом между стоимостью жилья и уровнем доходов. Наименее доступной в Европе оказалась недвижимость Москвы.
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Как Numbeo определяет города с самым дорогим жильем
Основным показателем доступности жилой недвижимости в Numbeo является соотношение средней цены квадратного метра к чистому медианному доходу семьи. Стоимость рассчитывается на основе данных о квартирах, расположенных в центре и за его пределами, площадью 90 квадратных метров.
Кроме того, аналитики изучают фактическую ежемесячную стоимость ипотеки, арендную плату, а также валовой доход от сдачи жилья в месяц.
10 городов с самым дорогим жильем
Согласно расчетам базы данных, по состоянию на начало 2023 года странами с самым дорогим жильем стали:
- Шанхай;
- Пекин;
- Гонконг;
- Коломбо;
- Бейрут;
- Шэньчжэнь;
- Манила;
- Гуанчжоу;
- Мумбаи;
- Хошимин.
Наибольший разрыв между доходом населения и стоимостью жилья в китайских городах / Фото Numbeo
Среди европейских городов наименее доступное жилье предлагает:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Париж;
- Лиссабон;
- Португалия;
- Белград;
- Дубровник;
- Прага;
- Милан;
- Казань;
- Тирана.
Наибольший разрыв между доходом населения и стоимостью жилья в городах Европы / Фото Numbeo
Данные о стоимости жилья в Украине
Среди 332 проанализированных населенных пунктов оказались 5 городов Украины:
- Киев (91 место),
- Одесса (103 место),
- Харьков (139 место),
- Днепр (141 место),
- Львов (155 место).
Индекс доступности жилья в Украине / Фото Numbeo