Первую позицию занял Шанхай с индексом доступности 0,3 и высоким разрывом между стоимостью жилья и уровнем доходов. Наименее доступной в Европе оказалась недвижимость Москвы.

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Как Numbeo определяет города с самым дорогим жильем

Основным показателем доступности жилой недвижимости в Numbeo является соотношение средней цены квадратного метра к чистому медианному доходу семьи. Стоимость рассчитывается на основе данных о квартирах, расположенных в центре и за его пределами, площадью 90 квадратных метров.

Кроме того, аналитики изучают фактическую ежемесячную стоимость ипотеки, арендную плату, а также валовой доход от сдачи жилья в месяц.

10 городов с самым дорогим жильем

Согласно расчетам базы данных, по состоянию на начало 2023 года странами с самым дорогим жильем стали:

Шанхай ;

; Пекин;

Гонконг;

Коломбо;

Бейрут;

Шэньчжэнь;

Манила;

Гуанчжоу;

Мумбаи;

Хошимин.



Наибольший разрыв между доходом населения и стоимостью жилья в китайских городах / Фото Numbeo

Среди европейских городов наименее доступное жилье предлагает:

Москва;

Санкт-Петербург;

Париж;

Лиссабон;

Португалия;

Белград;

Дубровник;

Прага;

Милан;

Казань;

Тирана.



Наибольший разрыв между доходом населения и стоимостью жилья в городах Европы / Фото Numbeo

Данные о стоимости жилья в Украине

Среди 332 проанализированных населенных пунктов оказались 5 городов Украины:

Киев (91 место),

(91 место), Одесса (103 место),

(103 место), Харьков (139 место),

(139 место), Днепр (141 место),

(141 место), Львов (155 место).



Индекс доступности жилья в Украине / Фото Numbeo