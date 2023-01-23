МОТ – це тимчасовий культурний простір у Києві від don’t Take Fake, що створюється із міжнародною командою. Його мета – показати світу, що навіть у часи війни й постійних загроз українці не лише переосмислюють своє минуле, борються за теперішнє, а і думають про культурне майбутнє країни.

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Що відомо про культурний простір та майбутні експозиції

Як розповіли автори мистецького простру, задум сформувався влітку 2022 року. Команда вирішила, що навіть в умовах війни, слід працювати над розвитком світової культури в Україні. З того часу їм вдалося зібрати понад 100 людей – архітекторів, інженерів, дизайнерів, митців, технічних спеціалістів, які працюють над підготовкою до запуску простору.

Назва простору Module of Temporality ("Модуль тимчасовості") – це спроба зафіксувати плинність життя та часу у мистецтві, показати їхню невизначеність і водночас підтримати бажання продовжувати – жити, створювати, виборювати.

"Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини, статус тимчасового захисту і врешті – тимчасова війна. Тимчасовість усього навкруги дає нам поштовх до руху. Адже будь-яка тимчасовість має своє завершення, а за ним – новий вектор для дій. Це усвідомлення допомагає нам залишатися вірними собі і вперто іти до цілей, підіймаючи планку тільки вище – попри війну. Ми прагнемо надихати і зберігати відчуття життя. Аби завершити нинішню тимчасовість якнайшвидше, – розповідає команда у інстаграмі.

Основою простору стане експозиція, створена спеціально для цього проєкту. На двох поверхах представлять роботи 25 художників з різних континентів. Серед них – полотна, скульптури, інсталяції та аудіовізуальні роботи. Експозицію МОТ сформував Фабріс Бусто, французький куратор, арт-критик, а також редакційний директор і головний редактор журналу Beaux Arts, який працює в Парижі протягом останніх 25 років.

Протягом трьох місяців у МОТ також відбудеться серія кінопоказів та лекцій. А крім виставки команда готує колаборації з українськими брендами та митцями.

Який вигляд матиме простір

Модуль тимчасовості – це 27 модулів-контейнерів, які утворюють оупен-спейс та окремі зали всередині, а також кілька терас. Основний матеріал – метал у різних його варіаціях. Зокрема, в інтер’єрі та меблях використано листову сталь з маріупольських "Азовсталі" та ММК імені Ілліча.

Загальна площа конструкції – 417 квадратних метрів. Усередині збалансовані почуття відкритого простору і певного тиску через висоту стелі, що в частині приміщень не перевищує 2,3 метра. Це повинно стати нагадуванням про дискомфорт, який відчувають люди, ховаючись в укриттях.

Усі контейнери повністю утеплені та обладнані автономними системами освітлення та опалення, водовідведенням, вентиляцією. Це дозволяє використовувати його за будь-яких погодних умов.

Хоча всередині це повноцінна будівля, її можна розібрати і зібрати на новому місці менше ніж за 10 днів,

– пояснюють на сторінці проєкту.

Архітектурна концепція та інтер’єр МОТ розроблені командою balbek bureau. Щоб використати простір наповну, довелося розробити індивідуальні рішення майже для кожного квадратного метра. Об’єкт виявився унікальним: у зібраному вигляді він працює як автономна конструкція, а в розібраному – придатний для багаторазового переміщення.

"Модуль тимчасовості" працюватиме з лютого до кінця квітня. Паралельно із офлайн-простором МОТ люди з усього світу матимуть можливість відвідати його точну копію у метавсесвіті.