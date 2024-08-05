Будівельний бум: у якому місті України з'являється найбільше нового житла

Експертка назвала міста, де найактивніше триває будівництво житлових об'єктів. Очолює рейтинг Ужгород – місто з найдорожчими в Україні цінами на оренду.

Після Ужгорода найшвидше забудовують ще два західні міста. Про це розповіла президентка Асоціації фахівців з нерухомості Олена Гайдамаха в інтерв'ю Українському радіо, передає Нерухомість 24.

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Міста-лідери за темпами будівництва в Україні

Ужгород став лідером України за темпами будівництва. Наступними в рейтингу йдуть Івано-Франківськ і Львів. Далі – міста Київської області Буча та Ірпінь.

На першому місці за будівництвом усе ж таки залишається Ужгород, біля нього Івано-Франківськ, потім йде Львів і лише потім Київська область, не Київ. В столиці дуже мало будується на сьогодні. Переважно забудовуються Ірпінь та Буча,

– зазначила Олена Гайдамаха.

За вартістю оренди житла найдорожчим містом досі є Ужгород, а за ним – Львів і Київ. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді коливається від 200 доларів і вище.

Чому в Ужгороді найдорожча оренда

Експертка каже, що там найбільше новобудов і вони не такі високі, як у Києві.

Це відбувається тому, що Ужгород на першому місці за будівництвом, там дуже багато новобудов. Люди вкладали гроші навіть на початку повномасштабного вторгнення, отримали вже будинки, тому що вони не такі високі, як, наприклад, у Києві,

– пояснює президентка АФНУ.

Окрім того, Ужгород доволі безпечне місто, єдине, де немає комендантської години. Туди переїхало багато українців ще на початку повномасштабного вторгнення.