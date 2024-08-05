После Ужгорода быстрее всего застраивают еще два западных города. Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Елена Гайдамаха в интервью Украинскому радио, передает Недвижимость 24.

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Города-лидеры по темпам строительства в Украине

Ужгород стал лидером Украины по темпам строительства. Следующими в рейтинге идут Ивано-Франковск и Львов. Далее – города Киевской области Буча и Ирпень.

На первом месте по строительству все же остается Ужгород, возле него Ивано-Франковск, затем идет Львов и только потом Киевская область, не Киев. В столице очень мало строится на сегодня. Преимущественно застраиваются Ирпень и Буча,

– отметила Елена Гайдамаха.

По стоимости аренды жилья самым дорогим городом до сих пор является Ужгород, а за ним – Львов и Киев. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде колеблется от 200 долларов и выше.

Почему в Ужгороде самая дорогая аренда

Эксперт говорит, что там больше всего новостроек и они не такие высокие, как в Киеве.

Это происходит потому, что Ужгород на первом месте по строительству, там очень много новостроек. Люди вкладывали деньги даже в начале полномасштабного вторжения, получили уже дома, потому что они не такие высокие, как, например, в Киеве,

– объясняет президент АСНУ.

Кроме того, Ужгород довольно безопасный город, единственный, где нет комендантского часа. Туда переехало много украинцев еще в начале полномасштабного вторжения.