После Ужгорода быстрее всего застраивают еще два западных города. Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Елена Гайдамаха в интервью Украинскому радио, передает Недвижимость 24.
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Города-лидеры по темпам строительства в Украине
Ужгород стал лидером Украины по темпам строительства. Следующими в рейтинге идут Ивано-Франковск и Львов. Далее – города Киевской области Буча и Ирпень.
На первом месте по строительству все же остается Ужгород, возле него Ивано-Франковск, затем идет Львов и только потом Киевская область, не Киев. В столице очень мало строится на сегодня. Преимущественно застраиваются Ирпень и Буча,
– отметила Елена Гайдамаха.
По стоимости аренды жилья самым дорогим городом до сих пор является Ужгород, а за ним – Львов и Киев. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде колеблется от 200 долларов и выше.
Почему в Ужгороде самая дорогая аренда
Эксперт говорит, что там больше всего новостроек и они не такие высокие, как в Киеве.
Это происходит потому, что Ужгород на первом месте по строительству, там очень много новостроек. Люди вкладывали деньги даже в начале полномасштабного вторжения, получили уже дома, потому что они не такие высокие, как, например, в Киеве,
– объясняет президент АСНУ.
Кроме того, Ужгород довольно безопасный город, единственный, где нет комендантского часа. Туда переехало много украинцев еще в начале полномасштабного вторжения.