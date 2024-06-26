Дзеркальне місто посеред пустелі: з "будівництвом століття" знову виникли проблеми

Майбутнє місто з назвою The Line (Neom) можна сміливо називати "будівництвом століття", адже схожого проєкту у світі не знайти. Воно є частиною програми з переходу економіки Саудівської Аравії від нафтової залежності.

Розвиток нового футуристичного міста вже не вперше під питанням. Зараз знову почалося обговорення проєкту через проблеми з фінансуванням.

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Місто майбутнього в Саудівській Аравії

За планом, площа міста становитиме 10 200 квадратних миль. Воно має повністю працювати на поновлюваних джерелах енергії. У місті запланували будівництво плавучого промислового комплексу, глобального торгового центру і різні туристичні курорти.

Експерти з нерухомості не раз ставили під сумнів амбітність проєкту, який спочатку хотіли завершити 2039 року. І вони не помилилися, адже перша частина мала бути готова до 2020 року. Потім термін продовжили до 2025 року, але його знову перенесли.

Річ у тім, що уряд змушений шукати інші способи фінансування, бо низькі ціни на нафту вплинули на доходи.

Рішення буде ґрунтуватися на безлічі факторів. Але немає сумнівів у тому, що буде проведено рекалібрування. Деякі проєкти будуть здійснюватися відповідно до плану, а деякі можуть бути відкладені або скорочені,

– розповів анонімний радник.

Проєкт створили у 2017 році / Фото YouTube

Neom фінансує Державний інвестиційний фонд (PIF), який є суверенним грантом уряду. Проте вартість будівництва дуже висока – 394 мільярди фунтів стерлінгів, а це вдвічі перевищує федеральний бюджет країни на 2024 рік. Проте це не повна ціна, адже весь проєкт може коштувати до 1,5 трильйона фунтів стерлінгів. Для уряду, який вже відчуває дефіцит бюджету, це непідйомна ціна.

Коли Саудівська Аравія вперше заявила світові про ідею створення дзеркального міста, вона здавалася утопічною. Говорили про роботів-покоїв, відсутність доріг, летючі таксі та водоспади. Та, очевидно, це була радше мрія, а не можлива реальність.