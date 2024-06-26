Развитие нового футуристического города уже не впервые под вопросом. Сейчас снова началось обсуждение проекта из-за проблем с финансированием.

Обратите внимание Квадрат за донат: ЛУН и РИЭЛ разыграют квартиру за взнос в фонд "Вернись живым"

Город будущего в Саудовской Аравии

По плану, площадь города составит 10 200 квадратных миль. Он должен полностью работать на возобновляемых источниках энергии. В городе запланировали строительство плавучего промышленного комплекса, глобального торгового центра и различные туристические курорты.

Эксперты по недвижимости не раз ставили под сомнение амбициозность проекта, который изначально хотели завершить в 2039 году. И они не ошиблись, ведь первая часть должна была быть готова к 2020 году. Затем срок продлили до 2025 года, но его снова перенесли.

Дело в том, что правительство вынуждено искать другие способы финансирования, потому что низкие цены на нефть повлияли на доходы.

Решение будет основываться на множестве факторов. Но нет сомнений в том, что будет проведена рекалибровка. Некоторые проекты будут осуществляться в соответствии с планом, а некоторые могут быть отложены или сокращены,

– рассказал анонимный советник.

Проект создали в 2017 году / Фото YouTube

Neom финансирует Государственный инвестиционный фонд (PIF), который является суверенным грантом правительства. Однако стоимость строительства очень высока – 394 миллиарда фунтов стерлингов, а это вдвое превышает федеральный бюджет страны на 2024 год. Однако это не полная цена, ведь весь проект может стоить до 1,5 триллиона фунтов стерлингов. Для правительства, которое уже испытывает дефицит бюджета, это неподъемная цена.

Когда Саудовская Аравия впервые заявила миру об идее создания зеркального города, она казалась утопичной. Говорили о роботах-покоях, отсутствие дорог, летающие такси и водопады. И, очевидно, это была скорее мечта, а не возможная реальность.