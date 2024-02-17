Будинок з відомого серіалу: що цікавого знімали в цьому помешканні та яка його ціна

У містечку Лорел, що в Міссісіпі, продають затишний і просторий будинок, що був місцем для зйомок епізодів відомого американського серіалу. Вартість житла приємно вразила місцевих.

Один із будинків, де знімали 1 сезон серіалу "Рідне місто", з'явився на ринку всього за 228 тисяч доларів. Агенти з нерухомості кажуть, що ціна дуже низька, тому купівлю цього житла доречно буде назвати крадіжкою.

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У будинку знімали епізод для серіалу

Будинок 1968 року показали в епізоді "So Long Loft, Hello Home". Його придбали друзі головних героїв Ерін і Бена Нейпірів. За сценарієм, сім'я ремонтує будинки в маленькому південному містечку Лорел – часто в його історичному районі. Кожен епізод починається з того, що потенційний клієнт обирає будинок із двох-трьох варіантів. Клієнту показують план ремонту, а тоді майстри виконують ремонт.

Житло вміщує три спальні та дві ванні кімнати, а також затишну вітальню, кухню та їдальню. Це все облаштували на площі 220 квадратних метрів. Агенти вважають будинок прекрасним місцем для проживання пари чи сім'ї.

Стриманий, але затишний інтер'єр / Фото Realtor

За словами рієлторів, фанати телесеріалу впізнають будинок. Однак про деякі несподівані переваги вони не знають, як-от гостьовий підвал чи курник на задньому дворі. Підвал дуже просторий – там можна облаштувати домашній офіс, зону розваг чи ігрову кімнату.

Надворі також є доглянуте переднє подвір'я з високими деревами, що створюють відчуття лісової місцевості, та велике патіо. Це ідеальне місце, щоб відпочити від міського шуму.