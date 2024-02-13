Нічого зайвого: цей будинок зовні такий простий, що навіть здається недобудованим

Це житло на кордоні штатів Нью-Йорк та Массачуссетс називають модерністським шедевром, адже воно має усі характерні риси цього стилю. Хоча зовні будинок нагадує просту коробчасту будівлю, всередині він по-стриманому розкішний.

Це абсолютно новий будинок, який спроєктував власник, натхненний модерністською архітектурою, яка змінила Палм-Спрінгз на початку 60-х років. Вартість такого домашнього прихистку посеред лісу становить 2,875 мільйона доларів.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Максимально простий, але розкішний

Будинок площею 360 квадратів має два поверхи, і є "функціональним та приємним для ока". Головний поверх облаштований за відкритою концепцією планування з подвійною вітальнею, обідньою зоною та кухнею. Центром поверху є великий мармуровий камін.

Великі вікна та скляні двері пропускають достатню кількість природного світла з навколишніх лісових ландшафтів, що створює атмосферу "будиночка на дереві".

Також на першому поверсі є офіс, бар і пральня. На другому – читальна кімната, чотири спальні та дві ванні кімнати. Словом, у будинку ж все для того, щоб добре відпочити або ж попрацювати в лісовій тиші.

Інтер'єр справді надихає / Фото Realtor

"Дім має ідеальні пропорції та чисті лінії. Його збудували дуже міцним з використанням надійних методів, як-от бетон на скелі, який "подвоює міцність кожної балки", – розповів агент з продажу.

Попри відчуття віддаленості, будинок насправді розташований близько до центрів міст, – приблизно за 20 хвилин від Гудзона, Нью-Йорк, і Грейт-Баррінгтона, Массачусетс, і лише за дві години від Нью-Йорка.