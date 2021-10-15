Молодь перестала підписувати річні договори на оренду житла: як реагує ринок

Швидкий темп життя та економічна нестабільність призвели до того, що міленіали все частіше обирають короткотривалу оренду житла. Розповідаємо, як до цього пристосовуються агентства з нерухомості та рієлтори.

Сьогодні у США створено кілька стартапів, які прагнуть спростити процес оренди житла. Зокрема, вони пропонують усунути рієлторський збір та обов'язковий 12-місячний договір. Разом з їхнім сервісом середній час пошуку житла скорочується до 24, а подекуди – до 3 годин.

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Одна із таких компаній – June Homes. Стартап пропонує короткотривалу оренду житла без брокерського збору. Оскільки студенти, фрілансери та люди без постійного доходу завжди перебувають в підвішаному стані та постійно стикаються з ризиком заборгованості, ринок намагається підлаштуватися під їхні потреби.

Рієлтери прогнозують, що невдовзі ця тенденція масштабується / Фото Pexels

Експерти з нерухомості розповідають, що Нью-Йорк зараз переповнений орендарями, які шукають житло на невизначений термін. Якщо раніше середній період проживання у квартирі становив 9, зараз він скоротився до 5 місяців.

Не всі клієнти запитували про короткострокову оренду до пандемії, але зараз їхнє число зросло, – розповідає рієлтор з Warburg Realty.

За словами Філіпа Хорігана, який є засновником сервісу з короткотривалої оренди житла Leasebreak, з початком пандемії відвідуваність їхнього сайту виросла вдвічі.

Одні компанії, такі як Blueground, пропонують оренду на 30 днів з можливістю її подовження. У їхньому портфелі нерухомості зараз понад 5000 квартир в 15 містах США та Європи. Інші, приміром Sonder, працюють за принципом хостелів з можливістю тривалого проживання.

Стартапи обіцяють знайти квартиру за 1 день, а деякі навіть за 3 години / Фото New York Post

Рієлтери прогнозують, що невдовзі ця тенденція масштабується. Оскільки дистанційна робота залишається пріоритетною для багатьох компаній, схоже, що молодь продовжуватиме переїжджати в інші міста та країни. Тож короткотривала оренда може стати новою "золотою жилою" ринку нерухомості.

Ще одна цікава відмінність стартапів полягає в тому, що потенційні орендарі можуть ознайомлюватися з вільними будинками онлайн, здійснювати віртуальні тури та заповнювати заявки на сайті. Усі квартири мають сучасний мінімалістичний дизайн з акцентом на природних кольорах та матеріалах, усюди проведений Wi-Fi та є усі необхідні меблі.