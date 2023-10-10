Попри бюджет у 500 тисяч фунтів і шість місяців пошуку нового житла, пара зрозуміла, що не може дозволити собі винаймати квартиру в Лондоні. Розанна та Кілліан були у відчаї, але з часом їм спала на думку цікава ідея покинути сушу й обрати ощадливе життя на воді.

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Тепер пара не платить за житло

Розанна зізнається, що спочатку її не цікавило життя на човні та постійне плавання каналом. Вона вважала, що це буде "важко і брудно". Але після того, як дівчина зі своїм нареченим дослідила такий варіант, то зізналася, що була вражена тим, наскільки це буває розкішно.

Одного разу ми були на каналі й побачили, як повз пропливає катер. Власник запропонував нам зазирнути всередину свого човна. Протягом багатьох років ми думали, що на човнах важко жити і вони трохи брудні. Але з'ясувалося, що це просто чудовий варіант. Жити на воді, прокинутися й бачити, як пропливають лебеді – це дуже приємно. А ще позбавляє від стресу й економить гроші,

– поділилася Розанна.



Човен закритого типу / Фото Kennedy News

Тоді пара вирішила й собі купити човен, а було це влітку 2022-го. За нове житло розміром 18x4 метри Розанна та Кілліан заплатили 100 тисяч фунтів стерлінгів. Відтоді вони почали жити безкоштовно. Кажуть, що економлять близько 20 400 фунтів на рік.

У судні є одна довга кімната, яка розділена на зони: пральня, вітальня-кухня, ванна кімната й спальня. Це компактний, але багатофункціональний простір. Як тільки пара облаштувалася, то почала ще й заробляти, здаючи в оренду човен на вихідні.



Затишна спальня зона / Фото Kennedy News

Проте Розанна зізнається, що в їхньому житті на воді виникають і труднощі. Дівчина каже, що не кожен і не кожна зможуть жити на човні.

"У нас немає ні чайника, ні тостера, я не користуюся феном і випрямлячем. У нас просто компостний туалет, треба було навчитися не гидувати", – зізнається Розанна.

Попри це, пара не жаліється. Молоді люди полюбили свій спосіб життя. Вони обоє працюють віддалено, мають гнучкий графік. Пара легко плаває каналом з однієї до іншої точки, коли це потрібно. Зазвичай Розанна та Кілліан живуть у Лондоні та на околицях, але раніше бували у Вотфорді та Станстеді.



Робоче місце в човні / Фото Kennedy News