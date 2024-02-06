Завмерла в часі: що ховається всередині моторошної садиби, якої не торкалися вже 50 років

Майже 50 років садиба Red Dress Manor в одному із сіл Вельсу стоїть моторошно покинутою. Проте вона далеко не порожня – червона сукня, від якої походить назва будинку, досі висить у спальні.

До початку 1970-х років ця власність була сімейним будинком, але надалі, після смерті останньої власниці, вона "застрягла в часі". Проте речі повсякденного вжитку, якими користувалася жінка, залишалися на своїх місцях. Здається, наче вона просто кудись вийшла і повернеться в будь-який момент.

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Моторошна садиба, що "завмерла в часі"

Це не просто садиба, а пам'ятка архітектури II ступеня, яка гордо стоїть у сільській місцевості. Та, на жаль, з гамірного сімейного дому вона перетворилася на пережиток минулого. Зовні будівля має занедбаний вигляд, бо її ніхто не оновлював вже майже 50 років. А всередині там тотальний безлад: пожовклі та обдерті стіни з цвіллю, розкидані речі, сміття ледь не на кожному кроці. Лише червона сукня висить так, ніби її залишили тут вчора.

Фото останньої власниці Еллен у цій же червоній сукні висить на стіні з вицвілими квітковими шпалерами 1950-х років. На підлозі лежать любовні листи та записки від друзів. Біля каміна стоять сімейні знімки: чорно-білі зображення давно померлих людей, вкриті пилом. У колишній спальні Еллен також живуть спогади про минулі часи, оскільки її столик завалений залишками косметики та пензликами.

У будинку залишилися всі речі колишньої власниці / Фото HotSpot Media

Ці світлини зробив фотограф із Манчестера у 2020 році. Він почув розповіді про маєток і хотів відзняти його у всій моторошній красі. "Люди вражені фотографіями, особливо коли бачать, що це місце з особистими речами останньої власниці", – поділився чоловік.

Згодом у серпні 2023 року з'явилася інформація, що нерухомість відновляють для "колишньої слави", а сараї на території перебудують на кілька будинків.