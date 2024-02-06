До начала 1970-х годов эта собственность была семейным домом, но в дальнейшем, после смерти последней владелицы, она "застряла во времени". Однако вещи повседневного потребления, которыми пользовалась женщина, оставались на своих местах. Кажется, как будто она просто куда-то вышла и вернется в любой момент.

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Жуткая усадьба, что "замерла во времени"

Это не просто усадьба, а памятник архитектуры II степени, которая гордо стоит в сельской местности. И, к сожалению, с шумного семейного дома она превратилась в пережиток прошлого. Внешне здание имеет запущенный вид, потому что его никто не обновлял уже почти 50 лет. А внутри там тотальный беспорядок: пожелтевшие и ободранные стены с плесенью, разбросанные вещи, мусор чуть ли не на каждом шагу. Только красное платье висит так, будто его оставили здесь вчера.

Фото последней владелицы Эллен в этом же красном платье висит на стене с выцветшими цветочными обоями 1950-х годов. На полу лежат любовные письма и записки от друзей. У камина стоят семейные снимки: черно-белые изображения давно умерших людей, покрыты пылью. В бывшей спальне Эллен также живут воспоминания о былых временах, поскольку ее столик завален остатками косметики и кисточками.

В доме остались все вещи бывшей владелицы / Фото HotSpot Media

Эти фотографии сделал фотограф из Манчестера в 2020 году. Он услышал рассказы о поместье и хотел снять его во всей жуткой красе. "Люди поражены фотографиями, особенно когда видят, что это место с личными вещами последней владелицы", – поделился мужчина.

Впоследствии в августе 2023 года появилась информация, что недвижимость восстанавливают для "былой славы", а сараи на территории перестроят на несколько домов.