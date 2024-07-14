Громада сама все регулює: як чоловік живе в занедбаному будинку на віддаленому острові

Джеррі Сміт живе в занедбаному будинку на віддаленому острові в штаті Меріленд. Там навіть немає поліції, а "все регулює громада".

Будинок Джеррі, м'яко кажучи, не в найкращому стані, але він не буде переїжджати. Адже житло зберігає 144 роки історії його родини. Про життя самітника розповів американський блогер і фанат подорожей Пітер Сантенелло.

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На віддаленому острові живуть дві сотні людей

Починаючи з XVI століття, на острові живуть англійські поселенці. Місцеві самі кажуть, що життя на острові йде в іншому темпі. Пошту та ліки люди доставляють одне одному самі. Тут є лише один магазин і пекарня.

Він абсолютно не схожий на решту Америки,

– каже блогер про острів, що розташований на межі штатів Меріленд і Вірджинія.

Мовиться про острів Юелл, де живуть або ті, хто виріс тут, або ті, хто "хоче мати спокій". Прогулюючись, можна натрапити на покинуті будинки, побачити єдину крамничку на пляжі, де продають закуски й деякі речі першої потреби.

Більшу частину часу Джеррі проводить у морі. Йому подобається плавати на човні й збирати крабів.

Джеррі разом із блогером Пітером / Скриншот відео

Коли чоловік ріс, на Юеллі проживало близько 600 осіб, та зараз – близько 200. Можливо, це частково пов'язано з тим, що тут навіть немає поліції.

Попри проблеми з будинком, Джеррі дуже любить це житло: "Ви можете звинувачувати у всьому, що з вами відбувається, а можете взяти те, що у вас є, і зробити це якнайкраще". Щоб хоч якось допомогти чоловікові, його друг організував збір коштів на ремонт даху. Коли відео про Джеррі вийшло на ютюбі, було зібрано майже 30 тисяч доларів.