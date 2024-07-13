Містечко Візернсі має всі ознаки традиційного британського морського курорту. Тут багато рибних крамниць, аркад й піщаних пляжів, що простягаються вздовж Північного моря.

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Чудове курортне місто, яке минають туристи

У Візернсі збереглися знакові вежі Пірса, які колись стояли біля входу на грандіозний вікторіанський пірс. Вони викликають справжню ностальгію про минулі часи.

Попри ці переваги, туристи часто обходять місто стороною. Та місцеві жителі сподіваються, що вони зрозуміють, що втрачають. Вони кажуть, що до Візернсі варто приїхати, щоб насолодитися тишею і спокоєм, що також дасть необхідний поштовх місцевій економіці.

Пляж у Візернсі / Фото Yorkshire Live

Наразі місто популярне лише серед пенсіонерів, які люблять відпочивати далеко від шумних міст. Наприклад, пенсіонери Річард і Шеррон переїхали сюди понад 20 років тому і досі не можуть натішитися своїм рішенням.

Багато людей не знають, що Візернсі існує. Для місцевих жителів це ідеальне місце, сюди легко добрати й тут тихо,

– зазначила Шеррон.

Однак не всім місцевим подобається там жити. Сім'я Пітера Ешворта переїхала у Візернсі з Бредфорда в пошуках "кращого життя". А побачила місто, де просто "зупинився час". Якщо комусь подобається Візернсі, бо там спокійно, то молоді дуже бракує розваг.

Місцева влада каже, що ситуація має покращитися. Адже у 2020-му в місті завершили багатомільйонну схему захисту моря, а протягом останніх трьох років профінансували 20 громадських проєктів. Зараз Візернсі готове для туристів.