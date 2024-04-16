Ремонт потребує ретельно продуманих і правильних кроків, навіть якщо ви робите одну кімнату. Щоб отримати бажаний результат у межах бюджету, уникайте цих двох найпоширеніших помилок.

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Заниження можливих витрат

Дуже важливо розрахувати бюджет й виокремити додаткову суму на незаплановані витрати.

Однією з найпоширеніших помилок є нереалістичне встановлення бюджету, що призводить до перевитрат і, як наслідок, викликає стрес,

– каже нью-йоркський дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Через заниження реальної цифри власники часто не завершують розпочатий проєкт, бо в них просто закінчуються кошти. Експерти кажуть, що в плані витрати завжди треба "готуватися до гіршого", щоб мати змогу покрити всі витрати.

Вибір непрофесійних підрядників

Знайдіть час, щоб зустрітися з кількома підрядниками та поставити їм правильні запитання, перш ніж найняти.

"Помилка, яку допускають разом із бюджетною, полягає в тому, що власники будинків наймають для роботи першого підрядника, якого зустрінуть", – каже ліцензований рієлтор з Флориди Омер Райнер.

Цей підрядник може сказати, що зробить усе й вкладеться у визначений бюджет, але часто це не так. Поговоріть принаймні з трьома підрядниками, знайдіть відгуки про них від попередніх клієнтів і переконайтеся, що вони мають досвід саме в тому типі ремонту та дизайні, що вам потрібно.