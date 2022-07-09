В Україні будуватимуть енергоефективне житло: ВР прийняла новий законопроєкт

ВРУ прийняла проголосувала за законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель". Це допоможе підвищити енергоефективність будівель.

Про це розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Про що йдеться в законопроєкті №6485 – далі.

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Як розповідає Шуляк, законопроєкт спрямований на оновлення сфери комплексної термомодернізації будівель в Україні. Окрім того, держава тепер братиме участь у підвищенні енергоефективності. Йдеться зокрема про:

спрощення процедур розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності;

заходів з енергоефективності; запровадження можливості поетапного фінансування проєктів термомодернізації;

можливість фінансувати ті види робіт (не більше 10% від вартості всього проєкту, перелік робіт затверджується Фондом енергоефективності) які не пов'язані з енергоефективністю, але які є необхідними для реалізації проєкту з термомодернізації будівлі.

Нові вимоги до енергетичної ефективності

Також в Україні запровадять нові вимоги до енергетичної ефективності. Зокрема:

мінімальні вимоги підлягають перегляду не рідше 1 разу на 5 років; мінімальні вимоги до енергетичної ефективності диференціюються залежно від функціонального призначення будівель, висотності будівель, виду будівництва;

мінімальні вимоги до енергетичної ефективності застосовуються при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті.

Серед іншого – з моменту набуття закону чинності, термомодернізація будівлі не буде визнана при частковому утепленні фасаду. Натомість утеплення повинні мати системний характер – єдиний для всього будинку.

Зміниться також положення щодо сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації, а також додасться нова норма, яка встановлює систему енергетичного менеджменту будівель.

Важливо, що законопроєкт руйнує схеми зловживання виконавців комунальних послуг, з прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку (загальнобудинковий лічильник). Встановлюється, що оплата у разі встановлення загальнобудинкового лічильника здійснюється тільки за показаннями лічильника, з моменту фактичного його встановлення.