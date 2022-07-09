Про це розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Про що йдеться в законопроєкті №6485 – далі.

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Як розповідає Шуляк, законопроєкт спрямований на оновлення сфери комплексної термомодернізації будівель в Україні. Окрім того, держава тепер братиме участь у підвищенні енергоефективності. Йдеться зокрема про:

спрощення процедур розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності;

заходів з енергоефективності; запровадження можливості поетапного фінансування проєктів термомодернізації;

можливість фінансувати ті види робіт (не більше 10% від вартості всього проєкту, перелік робіт затверджується Фондом енергоефективності) які не пов'язані з енергоефективністю, але які є необхідними для реалізації проєкту з термомодернізації будівлі.

Нові вимоги до енергетичної ефективності

Також в Україні запровадять нові вимоги до енергетичної ефективності. Зокрема:

мінімальні вимоги підлягають перегляду не рідше 1 разу на 5 років; мінімальні вимоги до енергетичної ефективності диференціюються залежно від функціонального призначення будівель, висотності будівель, виду будівництва;

мінімальні вимоги до енергетичної ефективності застосовуються при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті.

Серед іншого – з моменту набуття закону чинності, термомодернізація будівлі не буде визнана при частковому утепленні фасаду. Натомість утеплення повинні мати системний характер – єдиний для всього будинку.

Зміниться також положення щодо сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації, а також додасться нова норма, яка встановлює систему енергетичного менеджменту будівель.

Важливо, що законопроєкт руйнує схеми зловживання виконавців комунальних послуг, з прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку (загальнобудинковий лічильник). Встановлюється, що оплата у разі встановлення загальнобудинкового лічильника здійснюється тільки за показаннями лічильника, з моменту фактичного його встановлення.

Нагадаємо, 8 липня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6383 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології)".