Чоловік з дружиною розповіли, що вклали в купівлю та переобладнання усі свої заощадження. Їхню ідею підтримали місцеві. "Ніхто з тих, хто живе поруч, не заперечував – у нас була лише підтримка людей", – розповіло подружжя.

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Подружжя переобладнало стару насосну станцію на будиночок

Ніколас і Леслі Дісси не лише переобладнали стару будівлю поблизу села Південний Фембридж. Вони ще й збудували поруч нову – циліндричну металеву, яку називають домом для дворецького. Будівля вміщує душ і туалет.



Новозведена циліндрична будівля / Фото The Sun

Їм також вдалося провести воду та електрику. У бункері, а також у цегляній колишній насосній станції, встановили вікна.

Але занедбану станцію пара придбала не так швидко, як хотіла. Чоловік з дружиною тривалий час обговорювали це з міською радою.

За словами подружжя, чиновники були проти того, щоб вони переобладнали станцію на будинок. Мовляв, житло завдавало б "серйозної шкоди". Проте британці таки залишилися й облаштували там помешкання. Очевидно, їм вдалося дійти згоди з місцевою владою.

Житловий будинок у будівлі занедбаної насосної станції / Фото The Sun