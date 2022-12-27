Ринок нерухомості України перебуває у дисбалансі: огляд Нацбанку

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності Первін Дадашова під час презентації звіту про фінансову стабільність.

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Ринок житла переживає період дисбалансу

За словами Дадашової, через помірний обсяг іпотек ринок нерухомості сьогодні не створює загроз для фінансової стабільності країни. Однак у Нацбанку відзначили, що ринок перебуває в дисбалансі.

Попит дуже слабкий, дуже повільно відновлюється, і дуже нестабільний – він значно залежить від безпекової ситуації в регіонах і для його відновлення необхідне суттєве покращення безпекових умов та закінчення війни,

– заявила Дадашова.

За її словами, пропозиція на ринку з'являється. Найближчим часом її формуватимуть здебільшого ті об'єкти, які перебувають в завершальній стадії будівництва.

Водночас поповнення ринку об'єктами, які перебувають на початковій стадії будівництва, надалі сповільнюватиметься. При цьому заявлені ціни продовжують зростати, додала Дадашова.

Ми бачимо суттєвий дисбаланс між поведінкою цін на продаж, а також цін на оренду. Якщо орендні ціни знизились і лишаються низькими порівняно з довоєнними рівнями, то заявлені гривневі ціни на продаж зростають,

– резюмували в НБУ.