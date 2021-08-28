Навіщо потрібні молдинги в інтер'єрі: особливості модного оформлення
Джерело:інстаграм Поліни Ільяшенко
Молдинги – декоративний елемент, який використовується в інтер'єрі квартир і будинків. Прийом полюбився багатьом і зустрічається в різних стилях.
Як і в інших рішень, у молдингів є свої особливості. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.
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Молдинг – це акуратна декоративна деталь, опукла накладна планка, якою можна задекорувати не лише стіни, але й стелю, двері й арки,
– зазначила Ільяшенко.
Особливості молдингів
- Цей вид декору дозволяє додати інтер'єру ненав'язливу ноту класики, зробити його акуратним і злегка суворим.
- Молдинги дозволяють зробити корекцію пропорцій приміщення. Наприклад, вертикальні прямокутники візуально піднімуть стелю.
Навіть горизонтальний поділ може підняти стелі, якщо його виконати по висоті дверного отвору і нижню частину виділити одним кольором, а верхню частину під колір стелі,
– уточнила дизайнерка інтер'єру.
- Молдинги дозволяють зонувати простір. Наприклад, можна виділити одну стіну.
Молдинги візуально змінять інтер'єр / Фото з інстаграму Поліни Ільяшенко
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- Молдинги виробляють з поліуретану, гіпсу, МДФ, дерева та інших матеріалів.
Де використовувати молдинги
Вітальня, їдальня, дитяча, передпокій, спальня, та там, де хочете. Малюнок, який можна викласти за допомогою молдингів може бути не лише класичним, а й зовсім нестандартним,
– наголосила дизайнерка інтер'єру.
Текст публікації Поліни Ільяшенко:
Як задекорувати стіни молдингами
На сьогодні цей декоративний елемент досить часто використовується в різних стилях інтер'єру, як в класичному, так і в сучасному. Молдинг – це акуратна декоративна деталь, опукла накладна планка, якою можна задекорувати не тільки стіни, але й стелю, двері та арки.
Цей вид декору дозволяє додати інтер'єру ненав'язливу ноту класики, зробити його акуратним і злегка суворим. Внести в інтер'єр певну графіку, однотонні стіни виглядають зовсім по-іншому. Допоможе візуально скоректувати пропорції приміщення, якщо розташувати витягнуті вертикальні прямокутники, то можна візуально підняти стелю. Навіть горизонтальний поділ може підняти стелю, якщо його виконати по висоті дверного отвору і нижню частину виділити одним кольором, а верхню частину – у колір стелі.
Молдинги можна використовувати як прийом зонування простору, наприклад, виділити одну стіну.
Молдинги бувають з поліуретану, гіпсу, МДФ, дерева та інших матеріалів. Варіант з гіпсу вимагає особливих навичок у монтажі, але це гідний і якісний вид молдингів. З поліуретану – дешевший за інші варіанти, ці молдинги потрібно якісно фарбувати, щоб вони не виглядали дешево. Варіант з дерева використовують рідко через дорожнечу.
Де можна застосувати молдинги? Вітальня, їдальня, дитяча, передпокій, спальня, і там, де хочете. Малюнок, який можна викласти за допомогою молдингів може бути не тільки класичним, а й зовсім нестандартним. Пофарбувати у колір стін або в інший колір. А можна взагалі виділити яскравими кольорами, використовувати як акцентний, свіжий декор. А також молдинги можна використовувати з прихованим підсвічуванням, яке ще більше підкреслить їх графічність.