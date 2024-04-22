Над проєктом хмарочоса під назвою Legends Tower працює архітектурна студія AO та девелопер Matteson Capital. Саме розробники запропонували побудувати вежу вищою, ніж планувалося спочатку, і місцева комісія погодила це.

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Нова висота – 581 метр

Спочатку в Оклахома-Сіті планували збудувати хмарочос висотою 533 метри. Однак тепер запланована висота складає 581 метр, яка стане рекордною у США.

Довідка. Станом на зараз найвищим хмарочосом у країні є One World Trade Center (Нью-Йорк) висотою 541 метр.

Проєкт найбільшого хмарочоса у США / Фото Dezeen

"Від імені AO ми надзвичайно раді, що Комісія з планування Оклахома-Сіті одноголосно схвалила запит на необмежену висоту і надала команді розробників можливість вести переговори щодо комплексної програми", – сказав один із лідерів архітектурної студії AO Роб Будетті.

Хмарочос стане частиною забудови під назвою Boardwalk at Bricktown у центрі міста. До комплексу входитимуть ще три вежі заввишки у 105 метрів.

Поруч збудують три вежі / Фото Dezeen

"Після завершення будівництва набережна в Бріктауні, безсумнівно, принесе місту визнання, на яке воно заслуговує, встановивши новий стандарт міських інновацій та архітектурної досконалості", – додав Будетті.

У хмарочосі облаштують торговельні та розважальні приміщення, а у вежах – розкішні резиденції та готель.