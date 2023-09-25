Три найбрудніші місця у вашому коридорі: очищайте їх найчастіше

Оскільки коридор – це перша кімната, куди ми заходимо з двору, там щодня накопичується дуже багато бруду. Ось три місця, які слід очищувати часто та ретельно.

Важливо знати, які місця в коридорі є найбруднішими, щоб ви приділяли їм особливу увагу. Є ймовірність, що під час прибирання багато людей їх просто пропускають. Згодом ці місця стають осередком бруду, бактерій та всіляких шкідників.

Зверніть увагу Яскравий екстер'єр та вдале розташування: особливості ЖК "Голоські Кручі" у Львові

Придверні килимки

На килимках, які розташовані біля дверей, залишається бруд від наших підошов. Вони є першою лінією захисту від всілякого сміття, яке ми "приносимо" зовні.

"При вході люди часто витирають взуття об ці поверхні, а це означає, що вони збирають значну кількість бруду, бруду та вологи. Якщо їх не очищати регулярно, вони можуть стати розсадником бактерій і грибків", – кажуть експерти.

Чистка придверних килимків є обов'язковим завданням. Регулярно очищайте їх пилососом або витрушуйте. Для точкового очищення змішайте рівні частини білого оцту та води в пляшці з розпилювачем. Збризніть забруднену ділянку, залиште на кілька хвилин, а потім промокніть чистою серветкою з мікрофібри. Для глибшого очищення посипте килимок содою і залиште постояти 15 – 20 хвилин, а потім пропилососьте його.

Вимикачі та дверні ручки

Бруд на руках ми переносимо на дверні ручки, коли заходимо додому. Те саме стосується і вимикачів світла. Це також поверхні, яких найчастіше торкаються ваші гості. Як результат, вони можуть утримувати багато мікробів та бактерій.

Регулярне очищення вимикачів та дверних ручок має важливе значення для підтримки гігієни вдома. Їх, до речі, дуже легко помити. Потрібно лише зробити дезінфекційний розчин, змішавши рівні частини води та білого оцту в пульверизаторі. А тоді слід інтенсивно потерти поверхні за допомогою мікрофібри.

Зона для зберігання взуття

Місце, де ви ховаєте взуття, щоб облаштувати вхід, є одним із найбрудніших. Адже там накопичується бруд з підошов. Люди часто нехтують регулярним прибиранням цієї зони, що потім навіть призводить до утворення неприємного запаху.

Якщо ви зберігаєте взуття в коробках, то регулярно витрушуйте їх та мийте. Щоб усунути неприємний запах, ви можете засипати в коробки харчову соду, потрусити та залишити на кілька годин або навіть на ніч. Якщо ваше взуття стоїть на підлозі, то регулярно пилососьте цю зону та мийте.