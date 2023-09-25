Важно знать, какие места в коридоре наиболее грязные, чтобы вы уделяли им особое внимание. Есть вероятность, что во время уборки многие их просто пропускают. Впоследствии эти места становятся очагом грязи, бактерий и всяческих вредителей.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Придверные коврики

На ковриках, расположенных у дверей, остается грязь от наших подошв. Они являются первой линией защиты от всяческого мусора, который мы "приносим" снаружи.

"При входе люди часто вытирают обувь об эти поверхности, а это значит, что они собирают значительное количество грязи, грязи и влаги. Если их не очищать регулярно, они могут стать питомником бактерий и грибков", – говорят эксперты.

Чистка придверных ковриков является обязательной задачей. Регулярно очищайте их пылесосом или вытряхивайте. Для точечной очистки смешайте равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Сбрызните загрязненный участок, оставьте на несколько минут, а затем промокните чистой салфеткой из микрофибры. Для более глубокой очистки посыпьте коврик содой и оставьте постоять 15 – 20 минут, а затем пропылососьте его.

Выключатели и дверные ручки

Грязь на руках мы переносим на дверную ручку, когда заходим домой. То же касается и выключателей света. Это также поверхности, которые чаще всего затрагивают ваши гости. В результате они могут содержать много микробов и бактерий.

Регулярное очищение выключателей и дверных ручек имеет важное значение для поддержания гигиены дома. Их, кстати, очень просто помыть. Нужно только сделать дезинфицирующий раствор, смешав равные части воды и белого уксуса в пульверизаторе. Затем следует интенсивно потереть поверхности с помощью микрофибры.

Зона хранения обуви

Место, где вы прячете обувь, чтобы обустроить вход, является одним из самых грязных. Там ведь накапливается грязь с подошв. Люди часто пренебрегают регулярной уборкой этой зоны, что затем даже приводит к образованию неприятного запаха.

Если вы храните обувь в коробках, регулярно вытряхивайте их и мойте. Чтобы устранить неприятный запах, вы можете засыпать в коробки пищевую соду, потрясти и оставить на несколько часов или даже на ночь. Если ваша обувь стоит на полу, регулярно пылесосите эту зону и мойте.