Найдешевша квартира в Києві: які умови та скільки коштує оренда

Квартира, яка наразі є найдешевшою на ринку оренди, розташована у Святошинському районі. Це однокімнатне житло із загальною площею 34 метри квадратних.

Квартиру здають в оренду на три або максимум чотири місяці всього за 3 тисяч гривень без комунальних послуг. Однак це не буде остаточна ціна для майбутнього орендаря. Найдешевшу квартиру пропонують на платформі OLX, повідомляє 24 Канал.

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Чому квартира така дешева

Річ у тім, що в помешканні майже немає меблів. Тож орендарю доведеться вкласти багато коштів для того, щоб як мінімум мати де спати. В оголошенні вказано, що з меблів і техніки є лише газова плита, холодильник, стіл і табуретки. Серед переваг – "комора з поличками",

А взагалі, почати треба буде з ремонту. На фото видно, що житло цього дуже "потребує". Обдерті стіни, облуплена стеля, стерта підлога – усе це потрібно буде оновити. У найгіршому стані ванна кімната, яку дуже занедбали.

Квартира без ремонту / Фото OLX

Квартира розташована на вулиці Якуба Коласа, на восьмому поверсі 9-поверхового будинку. Із загальної площі 34 квадратних метрів кухня займає 8 "квадратів". Опалення – централізоване, а санвузол – суміжній.

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В оголошенні не вказано, чи квартиру продає власник, чи цим питанням займається рієлтор. Та якщо це робить посередник, то майбутньому орендарю потрібно буде сплатити ще й відсоток за квартиру без ремонту й без меблів.