Квартиру сдают в аренду на три или максимум четыре месяца всего за 3 тысячи гривен без коммунальных услуг. Однако это не будет окончательная цена для будущего арендатора. Самую дешевую квартиру предлагают на платформе OLX, сообщает 24 Канал.

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Почему квартира так дешева

Дело в том, что в доме почти нет мебели. Так что арендатору придется вложить много средств для того, чтобы как минимум иметь где спать. В объявлении указано, что из мебели и техники есть только газовая плита, холодильник, стол и табуретки. Среди преимуществ – "кладовая с полочками",

А вообще, начать нужно будет с ремонта. На фото видно, что жилье в этом очень "нуждается". Ободранные стены, облупленный потолок, стертый пол – все это нужно будет обновить. В самом плохом состоянии ванная комната, которую очень запустили.

Квартира без ремонта / Фото OLX.

Квартира расположена на улице Якуба Коласа, на восьмом этаже 9-этажного дома. Из общей площади 34 квадратных метров кухня занимает 8 "квадратов". Отопление – централизованное, а санузел – смежный.

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В объявлении не указано, продает ли квартиру собственник, или этим вопросом занимается риелтор. Но если это делает посредник, то будущему арендатору придется оплатить еще и процент за квартиру без ремонта и без мебели.