Скільки коштує найдешевша квартира в Києві: ось найбюджетніший варіант

У Києві здають в оренду крихітну квартиру за дуже низькою ціною. Її вартість становить лише 4 тисячі гривень на місяць, а це означає, що помешкання є найдешевшим у столиці.

Найдешевша квартира розташована в приватному секторі в Бортничах. Вартість оренди вказана без оплати за комунальні послуги. Про це повідомляє 24 Канал після аналізу ринку оренди житла на платформі онлайн-оголошень OLX.

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Який вигляд має найдешевша квартира в Києві

Помешкання справді дуже маленьке, площа становить всього лише 30 квадратних метрів. На кухню припадає 8 "квадратів", хоча автор оголошення каже, що вона облаштована в коридорі. Одначе найнеобхідніша техніка там є.

"У коридорі-кухні: холодильник, кухонна мийка, газова плита з витяжкою, конвектор для кранів з гарячої води, пральна машина, газовий конвектор для обігріву, кухонні меблі та насосна станція", – зазначено в оголошенні.

Інтер'єр помешкання за 4 тисячі гривень на місяць / Фото OLX

У спальні є два односпальних ліжка, письмовий стіл, шафа, газовий конвектор для обігріву тощо. Ванна також облаштована, хоча фото кімнати немає. За словами автора публікації, там є душова кабіна, унітаз та умивальник.

Усі меблі у квартирі досить старі, однак ще в придатному стані. Ремонт теж там робили давно.

Тип житла – готелька, і воно розташоване на першому поверсі. Неподалік є зупинка транспорту, магазин, кіоск, озеро та ліс.