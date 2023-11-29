Яку квартиру можна орендувати в Ужгороді за 5 тисяч гривень: це найдешевша ціна

Найдешевша квартира в Ужгороді для оренди коштує 5 тисяч гривень на місяць. Це крихітне однокімнатне помешкання в житловому стані.

Попри те, що місячна плата становить всього лише 5 тисяч гривень, в інших містах ціни на найдешевші квартири нижчі. Наприклад, у Києві та Львові є пропозиції за 4000 – 4500 гривень. Про це повідомляє 24 Канал, проаналізувавши дані онлайн-оголошень на OLX.

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Який вигляд має найдешевша квартира в Ужгороді

Помешкання дуже крихітне, площею всього лише 23 квадратних метри. На кухню припадає 5,5 "квадрата". На фото видно, що квартира в досить непоганому стані.

У кімнаті є два спальних місця, шафа, стіл з кріслами, тумба та телевізор. На кухні є тумби з робочими поверхнями, плита, холодильник і чайник. У найгіршому стані ванна кімната – плитка на стінах та підлозі починає облущуватися.

Помешкання можна орендувати за 5 тисяч гривень / Фото OLX

Квартира розміщена на третьому поверсі 5-поверхового будинку. Про тип опалення авторка оголошення інформації не вказала. За всіма деталями просить телефонувати.

Житло розташоване в районі ТЦ "Дастор". Вартість оренди вказана без урахування плати за комунальні послуги.