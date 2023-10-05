Найдешевша квартира у Львові: який вигляд має та скільки коштує оренда

На ринку оренди у Львові з'явилася маленька квартира за дуже дешевою ціною. Однокімнатне помешкання розташоване в Личаківському районі.

Загальна житлова площа становить 25 квадратних метрів. Помешкання здають в оренду всього за 4 тисячі гривень без комунальних послуг. Та, окрім того, потрібно буде сплатити комісію агентству з нерухомості, яке займається продажем. Оголошення про оренду квартири опублікували на платформі OLX, повідомляє 24 Канал.

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Чому квартира така дешева

Вартість оренди, очевидно, пов'язана з тим, що квартира розташована на цокольному (нульовому) поверсі. Агент з нерухомості описує квартиру, як "тихе місце, де не чути шуму автомобілів".

Кухня та спальня в одному приміщенні / Фото OLX

На фото видно, що квартира в досить гарному стані. План поверху – відкритий, тобто є одне приміщення, де облаштована спальна зона, кухня-їдальня, які переходять у коридор. Також у квартирі є крихітна ванна кімната з душем.



Душова у крихітній ванній кімнаті / Фото OLX

Будинок, де розташована квартира, має три поверхи. В оголошені також вказано, що опалення в помешканні індивідуальне, є підігрів підлоги. За словами агента, комунальні послуги обійдуться недорого.

Неподалік від будинку є зупинка транспорту. В межах 500 метрів також розташовані аптека, відділення пошти, кафе.



Коридор з'єднаний із житловою зоною / Фото OLX