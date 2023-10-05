Общая жилая площадь составляет 25 квадратных метров. Дом сдают в аренду всего за 4 тысячи гривен без коммунальных услуг. Кроме того, нужно будет оплатить комиссию агентству по недвижимости, которое занимается продажей. Объявление об аренде квартиры опубликовано на платформе OLX, сообщает 24 Канал.

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Почему квартира так дешева

Стоимость аренды, очевидно, связана с тем, что квартира находится на цокольном (нулевом) этаже. Агент по недвижимости описывает квартиру, как "тихое место, где не слышно шума автомобилей".

Кухня и спальня в одном помещении.

На фото видно, что квартира в достаточно хорошем состоянии. План этажа – открытый, то есть одно помещение, где обустроена спальная зона, кухня-столовая, которые переходят в коридор. Также в квартире есть крошечная ванная с душем.



Душевая в ванной комнате / Фото OLX.

Дом, где расположена квартира, имеет три этажа. В объявлении также указано, что отопление в доме индивидуальное, есть подогрев полов. По словам агента, коммунальные услуги обойдутся недорого.

Недалеко от дома находится остановка транспорта. В пределах 500 метров расположены аптека, отделение почты, кафе.



Коридор соединен с жилой зоной / Фото OLX