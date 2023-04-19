Деякі будинки частково оновлені, але є і такі, що потребують серйозного ремонту. Здебільшого вони розміщені в сільській місцевості чи в невеличких містечках.

Розповідаємо, де продають найдешевші будинки в Австралії. Ціни на житло коливаються від 69 тисяч доларів до 80 тисяч доларів.

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Бурк, Новий Південний Уельс

Будинок приблизно 1950-1960-х років розташований на площі 991 квадратний метр. Він вміщує три спальні та одну ванну кімнату.

"Була молода пара, яка купила його з ідеєю відремонтувати. Почали ремонт, зробили кухню, поставили пару стін, а потім все завмерло", – сказала агентка з продажу Шерон Діксон.

Тобто будинок потребує ремонту, на який треба буде витратити мінімум від 50 000 до 60 000 доларів. Житло продають за 70 тисяч доларів.

Чарівний будиночок у Бурку / Фото Realestate

Пентленд, Квінсленд

Дім вміщує три спальні, ванну кімнату, кухню відкритого плану, їдальню та вітальню. До вартості входить велике огороджене подвір'я та сарай. Ціна питання становить 70 тисяч доларів.

Невелика хатина в Пентленді / Фото Realestate

Сполдінг, Південна Австралія

У будинку є дві спальні, але немає ванни. Він розміщений на ділянці близько 1742 квадратних метрів і розташований за декілька хвилин ходьби від центру міста Сполдінг. Дім продають за 70 тисяч доларів.

Дім з двома спальнями в Сполдінгу / Фото Realestate

Йілінг, Західна Австралія

Певні ремонтні роботи в цьому будинку виконали, наприклад проклали підлогу та все пофарбували. Проте все інше потребує рук.

Дім вміщує три спальні та одну ванну кімнату Він розташований на блоці площею 1011 квадратних метрів. Вартість нерухомості – 75 тисяч доларів.

Будинок у Йілінгу потребує ремонту / Фото Realestate

Порт-Пірі, Південна Австралія

Будинок потребує "значної реконструкції". Тут є три спальні та одна ванна кімната з дерев'яною підлогою. Його продають за 69 тисяч доларів.



Дім у Порт-Пірі розташований на площі 540 квадратних метрів / Фото Realestate