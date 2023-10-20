Найнижча ціна: які квартири можна орендувати в Івано-Франківську за 4 тисячі гривень

Найдешевша місячна оренда квартири в Івано-Франківську становить 4 тисячі гривень. За таку ціну на ринку нерухомості пропонують три варіанти.

Попри найнижчу орендну ціну, всі три квартири в непоганому стані. Принаймні вони не потребують нагального ремонту, як багатьом може здатися. Ось які помешкання здають за 4 тисячі гривень, розповідає 24 Канал після аналізу ринку нерухомості на платформі онлайн-оголошень OLX.

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Двокімнатна в мікрорайоні Каскад

У квартирі можна орендувати одну кімнату за 3 тисячі гривень, або ж усе помешкання за 4 тисячі гривень. Ціна вказана без урахування комунальних послуг. Автор оголошення вказує, що це пропозиція від рієлтора, тож йому теж потрібно буде сплатити певний відсоток.

Квартира розташована на першому поверсі, планування – роздільне, а опалення – централізоване. Загальна площа становить 47 "квадратів".

Одна з найдешевших квартир для оренди / Фото OLX

Однокімнатна на Коновальця

Помешкання площею 40 "квадратів" на другому поверсі 5-поверхового будинку. Автор оголошення вказує, що квартира "не для теплолюбних", адже без опалення. Власник пропонує користуватися електричним обігрівачем. Квартиру здають в оренду на 1 – 3 місяці.

Квартира для короткострокової оренди / Фото OLX

Однокімнатна на Набережній

Маленька квартира площею 30 квадратних метрів. Житло розташоване на п'ятому поверсі 9-поверхового будинку.

Квартира зі старим ремонтом / Фото OLX

Автор оголошення пише, що для комфортного проживання у квартирі все є: і меблі, і побутова техніка.