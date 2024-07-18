Бюджетне житло в Києві: скільки коштують найдешевші квартири столиці

Традиційно найдорожчими квартирами в Києві є "царські", а після них – новобудови. Дізнайтеся, які квартири в столиці коштують найменше та скільки за них потрібно віддати.

Найдешевшими в Києві вважаються хрущовки (1956 – 1969 роки забудови) та панельки (1969 – 1991 роки забудови). Це стосується як купівлі, так і оренди.

Зверніть увагу Цифра вражає: скільки квартир у столиці Польщі просто пустують

Скільки коштують найдешевші квартири в Києві

Однокімнатна в хрущовці та панельці в середньому коштуватиме 41 тисячу доларів, двокімнатна – 55 тисяч та 60 тисяч доларів відповідно, а трикімнатна – 71 тисячу за хрущовку та 73 тисячі за панельку.

Що стосується оренди, двокімнатна квартира в хрущовці обійдеться в 14 тисяч гривень, а трикімнатна коштуватиме 20 тисяч гривень на місяць. У панельці – 13 000 гривень та 17 тисяч гривень відповідно.

Також бюджетними будуть квартири в будинках від 1990-го до 2010-го років. Це помешкання переважно з кращим плануванням у порівнянні із соціальним житлом типу хрущовок.

Наприклад АППС, розроблений ЗАТ ГІПРОцивільпромбуд, що будувався у 1986 – 2005 роках. Або серія КС 1991-2003 років від Київпроєкту. Того часу вже почали будувати цегляні будівлі, з більшою товщиною стін, ніж в період хрущівок та панельок, хоча панельні проєкти також є, але покращені,

– зазначають у виданні.

Середня вартість однокімнатної квартири становить 65 тисяч, двокімнатної – 95 тисяч, а трикімнатної – 126 тисяч доларів. Оренда в таких будинках також вища – в середньому 18 тисяч гривень за двокімнатну і 32 тисячі гривень за трикімнатну.

До слова, різниця в ціні між однокімнатною новобудовою та панелькою – 34 тисячі доларів. А між дореволюційним будинком та панелькою – 55 тисяч доларів.