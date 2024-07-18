Самыми дешевыми в Киеве считаются хрущевки (1956 – 1969 годы застройки) и панельки (1969 – 1991 годы застройки). Это касается как покупки, так и аренды.

Обратите внимание Цифра впечатляет: сколько квартир в столице Польши просто пустуют

Сколько стоят самые дешевые квартиры в Киеве

Однокомнатная в хрущевке и панельке в среднем будет стоить 41 тысячу долларов, двухкомнатная – 55 тысяч и 60 тысяч долларов соответственно, а трехкомнатная – 71 тысячу за хрущевку и 73 тысячи за панельку.

Что касается аренды, двухкомнатная квартира в хрущевке обойдется в 14 тысяч гривен, а трехкомнатная будет стоить 20 тысяч гривен в месяц. В панельке – 13 000 гривен и 17 тысяч гривен соответственно.

Также бюджетными будут квартиры в домах от 1990-го до 2010-го годов. Это помещение преимущественно с лучшей планировкой по сравнению с социальным жильем типа хрущевок.

Например АППС, разработан ЗАО ГИПРОцивильпромбуд, который строился в 1986 – 2005 годах. Или серия КС 1991-2003 годов от Киевпроекта. В то время уже начали строить кирпичные здания, с большей толщиной стен, чем в период хрущевок и панелек, хотя панельные проекты также есть, но улучшенные,

– отмечают в издании.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 65 тысяч, двухкомнатной – 95 тысяч, а трехкомнатной – 126 тысяч долларов. Аренда в таких домах также выше – в среднем 18 тысяч гривен за двухкомнатную и 32 тысячи гривен за трехкомнатную.

К слову, разница в цене между однокомнатной новостройкой и панелькой – 34 тысячи долларов. А между дореволюционным домом и панелькой – 55 тысяч долларов.