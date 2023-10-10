На всі гроші: який вигляд має найдорожча квартира в Харкові

У самому центрі Харкова продають елітну квартиру за величезні гроші. Вона має три поверхи та приватну терасу.

Автор оголошення зазначає, що це не квартира, а справжня мрія. Коштує помешкання близько 1 500 000 доларів або 54 745 500 гривень. Гламурні апартаменти з'явилися на платформі OLX, повідомляє 24 Канал.

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Розкіш, яка сподобається не всім

Гламурна квартира має загальну площу 371 квадратний метр, серед яких кухня займає 32 "квадрати". Вона розташована на дев'ятому поверсі 18-поверхового житлового будинку.

Квартира вміщує більш ніж 5 кімнат, які виконали за дизайнерським проєктом. Під час ремонту використовували тільки дорогі матеріали. Кожна кімната справді розкішна, але для багатьох може здатися надто гламурною. І така думка складеться не дарма, адже в інтер'єрі використали багато елементів золота, ліпнини, мармуру, плитки та яскравого освітлення.

Найдорожча квартира в Харкові / Фото OLX

"Супер елітна квартира-мрія!!! У самому центрі Харкова! 371 квадратний метр. 3-поверхова, три види опалення, тераса. Все зроблено з найдорожчих якісних матеріалів. Цю квартиру треба бачити!" – зазначила авторка оголошення.

Квартиру продають з меблями, але їх небагато. Новому власникові чи власниці потрібно буде придбати все необхідне, що теж потребуватиме коштів. Тож вартість розкішних апартаментів насправді не остаточна. Дечого з побутової техніки також не вистачає.

Особливістю квартири є велика тераса з панорамним краєвидом на Харків та околиці. Там можна буде облаштувати гарну відпочинкову зону.

Приватна тераса / Фото OLX