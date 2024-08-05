В Києві здають в оренду найдорожчу квартиру: що пропонують за 15 тисяч доларів

Найдорожча квартира, яку пропонують у Києві для оренди, коштує 15 тисяч доларів. Це понад 600 тисяч гривень на місяць.

Це пентхаус, що розташований в елітному житловому комплексі Печерського району. Його площа становить аж 600 квадратних метрів, передає Нерухомість 24 згідно з даними оголошення на OLX.

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У найдорожчій квартирі Києва є 9 кімнат

У центрі столиці здають в оренду триповерховий пентхаус з терасою та сауною. Житло вміщує є 9 кімнат, серед яких є вітальня, кухня-їдальня, кілька спалень, кабінети та балкони.

Інтер'єр у помешканні сучасний та вишуканий. В оголошенні зазначено, що його виконали за дизайнерським проєктом, а всі меблі та техніка відомих світових брендів.

Просторі кімнати з достатньою кількістю світла / Фото OLX

Більшість кімнат оформлені в спокійних нейтральних тонах. Ще частина відкритого житлового простору – темно-синя.

Панорамний вигляд на місто. Два паркомісця в підземному паркінгу. Зона житлової забудови, закрита територія ЖК, супермаркет, школа, дитячий садок, ресторани, кафе, фітнес-студії, салони краси, сфера побутових послуг. Зручна транспортна доступність,

– мовиться в оголошенні.

Пентхаус розташований у 10-поверховому будинку, тобто займає восьмий, дев'ятий та останній поверхи. Орендодавця шукає агентство з нерухомості, яке зазначає, що 15 тисяч доларів – це не остаточна ціна, бо вартість – договірна.