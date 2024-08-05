Это пентхаус, что расположен в элитном жилом комплексе Печерского района. Его площадь составляет аж 600 квадратных метров, передает Недвижимость 24 согласно данным объявления на OLX.

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В самой дорогой квартире Киева есть 9 комнат

В центре столицы сдают в аренду трехэтажный пентхаус с террасой и сауной. Жилье вмещает 9 комнат, среди которых есть гостиная, кухня-столовая, несколько спален, кабинеты и балконы.

Интерьер в доме современный и изысканный. В объявлении указано, что его выполнили по дизайнерским проектом, а вся мебель и техника известных мировых брендов.

Просторные комнаты с достаточным количеством света / Фото OLX

Большинство комнат оформлены в спокойных нейтральных тонах. Еще часть открытого жилого пространства – темно-синяя.

Панорамный вид на город. Два паркоместа в подземном паркинге. Зона жилой застройки, закрытая территория ЖК, супермаркет, школа, детский сад, рестораны, кафе, фитнес-студии, салоны красоты, сфера бытовых услуг. Удобная транспортная доступность,

– говорится в объявлении.

Пентхаус расположен в 10-этажном доме, то есть занимает восьмой, девятый и последний этажи. Арендодателя ищет агентство по недвижимости, которое отмечает, что 15 тысяч долларов – это не окончательная цена, потому что стоимость – договорная.