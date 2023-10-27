"Для вибагливого клієнта": скільки коштує та який вигляд має найдорожча квартира у Львові

Найдорожча квартира у Львові розташована в центральній частині міста. Вона коштує просто шалені гроші, тож в оголошенні зазначають, що це "для вибагливого клієнта".

Якщо ви думаєте, що побачите хороми, то дуже помиляєтеся. Адже це повністю сучасна оновлена квартира в старовинному австрійському будинку на проспекті Шевченка. Вона коштує майже 1 мільйон доларів, а якщо точніше, то 36,4 мільйона гривень. Про це повідомляє 24 канал, проаналізувавши оголошення на платформі OLX.

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У Львові це найдорожча квартира

Ексклюзивна квартира розташована на останньому поверсі 4-поверхового будинку, який був зведений у 1910 році за проєктом відомого архітектора Яна Шульца.

Загальна житлова площа помешкання становить 160 метрів квадратних, з них 35 "квадратів" припадає на кухню. У квартирі є три спальні, ванна кімната, кухня з потужною та якісною технікою та великий просторий зал з двометровим німецьким каміном і теплою стіною.

Інтер'єр за авторським дизайн-проєктом / Фото OLX

"Квартира обладнана спліт-системою кондиціонування, підігрівом підлоги, а також системою SmartHome. Відеонагляд, цілодобова охорона", – зазначають в оголошенні.

Серед побутової техніки є плита з духовкою, мікрохвильова піч, холодильник, посудомийна, пральна машина та сушильна машини. На фото майже не видно меблів, проте в описі автор вказує, що вони входять у вартість.

"Будинок – австрійський люкс, дві квартири на поверсі. Ця кам'яниця з багатим неоготичним декором є одним із найяскравіших зразків цього стилю у Львові", – описують в оголошенні.