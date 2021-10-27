Римська вілла з єдиним відомим стельовим розписом художника епохи бароко Мікеланджело да Караваджо, буде виставлена ​​на аукціон за рекордну суму – 471 мільйон євро (545,8 мільйона доларів). Уряд Італії повідомив, що продаж відбудеться 18 січня 2022 року.

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Якщо вілла буде продана за запитуваною ціною – це стане найдорожчим публічно зареєстрованим продажем нерухомості за всю історію. Зараз цей статус належить гонконзькій резиденції, проданій у 2017 році за 361 мільйон доларів.

Історія вілли

Вілла Аврора була збудована наприкінці 16 століття / Фото Mansion Global

Вілла Аврора була збудована наприкінці 16 століття італійським кардиналом Франческо Марія дель Монте. Тоді вона використовувалася як мисливський будиночок поруч з заміською резиденцією Людовізі. Наприкінці 19 століття маєток був проданий уряду Риму. Саме в цей період більшість будівель були зруйновані. Віллу Аврора вціліла, як історична пам'ятка, оскільки приблизно в 1597 році тут залишив свій слід відомий художник – Караваджо.

Кардинал дель Монте довірив Караваджо створити фреску з Юпітером, Нептуном і Плутоном шириною 2,75 метра. Так, на стелі з"явилося 3 боги, кожному з яких відповідають відповідні тварини.

Кардинал дель Монте довірив Караваджо створити фреску з Юпітером, Нептуном і Плутоном / Фото caravaggiogallery

Вілла Аврора містить низку інших картин і цінних витворів мистецтва. Приміром, стельова фреска в центральному залі написана італійським художником епохи бароко Гверчіно зображує богиню Аврору на колісниці. Згідно з даними 2010 року, твори мистецтва, які знаходяться всередині вілли, були оцінені в 670 мільйонів євро.

За повідомленням The New York Times, фреска була зафарбована під час останнього ремонту будинку та була виявлена лише у 1968 році.

Відомо, що площа вілли становить 2800 квадратних метрів. У лістингу не зазначена кількість кімнат та інші зручності, які пропонує об'єкт.