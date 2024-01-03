Елітний комплекс з басейном: яку нерухомість продають за 1,5 мільйона доларів біля Тернополя

У селі Підгородне, поблизу Тернополя, продають справжню розкіш – житловий комплекс із загальною площею у 720 квадратних метрів. Це найдорожча нерухомість у всій Тернопільській області.

До комплексу входить триповерховий цегляний будинок з гаражем на два авто, відпочинковий та гостьовий будинки. Нерухомість розташована на ділянці 21 соток, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень OLX.

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Найдорожча нерухомість на Тернопільщині

У головному будинку є вітальня, кухня, їдальня, офіс, дві гостьові кімнати, спальня, дитяча, домашній кінотеатр, два санвузли, ванна кімната та господарські приміщення.

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Площа цокольного поверху становить 116 метрів квадратних, першого поверху – 171 метр квадратний, другого – 125 квадратів.

Елітний житловий комплекс за 1,5 мільйона доларів / Фото OLX

Відпочинковий будинок вміщує басейн довжиною 10 метрів, сауну, кімнату відпочинку з кухнею, гардероб, душ та кілька додаткових приміщень. На всіх будинках та по території встановлені камери відеоспостереження.

Житловий комплекс розташований біля лісу з під'їзною асфальтованою дорогою. На подвір'ї є фонтан, усе довкола доглянуте та озеленене.

Скільки коштує найдорожча вторинна квартира в Києві

На вторинному ринку нерухомості в Києві продають квартиру за 4,5 мільйона доларів. Це житло наразі є найдорожчим у столиці. Площа елітного помешкання становить 308 метрів квадратних, воно вміщує чотири кімнати, серед яких – три спальні та вітальня.

Квартира коштує таких великих грошей, очевидно, через те, що розташована в одну з найдорожчих ЖК. Помешкання розміщене так, що з панорамних вікон відкривається чудовий краєвид на Дніпро та столицю.