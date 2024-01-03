Квартира розташована в одному з найдорожчих ЖК у Києві, а відтак і в Україні. В оголошенні її називають "ексклюзивними апартаментами" з краєвидом на Дніпро та все місто. Вартість такої розкоші становить 4,5 мільйона доларів – на вторинному ринку це наразі найвища ціна. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень з OLX.

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Найдорожча квартира на вторинці в Києві

Площа елітного помешкання становить 308 метрів квадратних, з яких кухня займає 34 квадрати. У квартирі облаштували три спальні, вітальню із зоною кухні та їдальні, а також кілька ванних кімнат і гардеробів.

Ремонт виконаний за дизайнерським проєктом у нейтральній колірній палітрі з кількома яскравими акцентами. Житло повністю мебльоване, тож новому власнику чи власниці не потрібно буде додатково витрачати на це кошти.

Сучасний дизайн інтер'єру в холодних тонах / Фото OLX

"Багаторівневе освітлення і панорамні вікна – все це створює відчуття легкості та простору. З вікон відкривається краєвид на Дніпро та місто. Близькість до центру, віддаленість від магістральних автошляхів та місць активного скупчення людей – все це незаперечні переваги об'єкта", – зазначено в оголошенні.

Які ціни на оренду житла в Києві

Середня орендна вартість в Києві складає 16 500 гривень станом на початок січня. У порівнянні з груднем 2023 року ціни зросли, але не суттєво.

Найвищі ціни зафіксували в Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах – 32 950 гривень, 24 тисячі та 18 тисяч гривень відповідно. "Найдешевшими" районами для винаймання квартир є Деснянський, Дарницький та Святошинський – 10 500 гривень, 13 950 гривень та 14 550 гривень відповідно.