Стародавній маєток розміщений на площі 87 акрів. Звідти відкриваються неймовірні краєвиди на море Селіш і гору Бейкер.

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Розкішна нерухомість за 75 мільйонів доларів

Маєток збудували на замовлення. Він складається з п'яти різних помешкань, кожна з яких має власний гостьовий котедж, спортивні майданчики, будиночок із відкритою кухнею та поле для гольфу.

Це сімейний комплекс із середнім розміром кожного з будинків близько 370 метрів квадратних футів. Вони ділять спільну територію, яка включає два басейни, тенісний корт, майданчик для гриль-болу та чотири ставки,

– каже агент із лістингу Тере Фостер.

П'ять помешкань зі ставками / Фото Realtor

Головний будинок для сімейних зустрічей вміщує чотири спальні; польовий будинок має також чотири спальні; у пляжному домі та будинку наглядача – по три спальні. Також поруч є будівля з ігровою кімнатою та приміщенням для зберігання.

Вітальня з панорамними вікнами / Фото Realtor

Теперішні власники використовували маєток як вторинне житло, але нові власники можуть тут жити постійно.

Чорно-біла кухня з дерев'яними елементами / Фото Realtor

"Острів Сан-Хуан – це казкове місце. До нього можна дістатися літаком, човном або поромом. Це близько до Канади, тут менше дощів і більше сонця, ніж у Сієтлі. Населення острова становить всього лиш близько 6000 людей. Є ресторани, кінотеатр і продуктовий магазин. Це не на березі океану, тут безпечно", – розповідає Фостер.