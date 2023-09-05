Найдорожчий у штаті Індіана: погляньте, чи справді цей будинок вартий 48 мільйонів доларів

Розгалужений комплекс розташований на площі понад 220 гектарів у Санта-Клаусі, штат Індіана. Його продають за 47,9 мільйона доларів – найвищу ціну в усьому штаті.

Основний будинок розташований серед "розважального комплексу", який з'явився на ринку рік тому. Але тоді він не знайшов покупця, тому оголошення зняли. На початку 2023 року він знову повернувся і за такою ж захмарною ціною.

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Над комплексом працювали 30 років

Цей шедевр створювали 30 років. Теперішній власник завжди хотів мати місце, де він міг би проводити власні благодійні заходи. Також нерухомість була приватним сімейним будинком для його родини під час свят

Будинок розташований між Національним меморіальним парком Lincoln Boyhood і тематичним парком Holiday World & Splashin' Safari. Саме помешкання є справжнім приватним ігровим майданчиком. У цьому районі немає більше нічого подібного.

У головному будинку є багато тематичних кімнат / Фото SIRA MLS

Основний дім збудували у 2003 році. "Це особливе місце. Коли ви заходите на територію, то бачите величезне озеро та сарай", – розповідає агентка з лістингу Кара Хіншоу.

Також надворі є повноцінний бар, танцювальний майданчик, приміщення для розваг, критий внутрішній дворик з краєвидом на величезний басейн і міст, який веде до альтанки на озері.

Агентка з лістингу каже, що нерухомість дуже вигідно здавати в оренду. Ділянку можна залишити в такому ж стані або розділити та забудувати. Власністю зацікавляться не лише багаті туристи, а й організатори весіль.