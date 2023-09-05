Основное здание расположено среди "развлекательного комплекса", который появился на рынке год назад. Но тогда он не нашел покупателя, потому объявление сняли. В начале 2023 года он снова вернулся и по такой же заоблачной цене.

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Над комплексом работали 30 лет

Этот шедевр был создан 30 лет. Нынешний владелец всегда хотел иметь место, где он мог бы проводить собственные благотворительные мероприятия. Также недвижимость была частным семейным домом для его семьи во время праздников.

Дом расположен между Национальным мемориальным парком Lincoln Boyhood и тематическим парком Holiday World & Splashin' Safari. Само помещение является настоящей частной игровой площадкой. В этом районе нет больше ничего подобного.

В главном доме есть много тематических комнат / Фото SIRA MLS

Основной дом был построен в 2003 году. "Это особое место. Когда вы заходите на территорию, видите огромное озеро и сарай", – рассказывает агентка по листингу Кара Хиншоу.

Также на улице есть полноценный бар, танцевальная площадка, помещение для развлечений, крытый внутренний дворик с видом на огромный бассейн и мост, ведущий к беседке на озере.

Агент по листингу говорит, что недвижимость очень выгодно сдавать в аренду. Участок можно оставить в таком состоянии или разделить и застроить. Собственностью заинтересуются не только богатые туристы, но и организаторы свадеб.